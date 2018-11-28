Путин разрешил присваивать аэропортам и портам имена деятелей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.

Согласно документу, Путин будет присваивать географическим объектам имена выдающихся деятелей по представлению правительства. Предложения о присвоении имен вносятся в правительство общественной палатой России после общественного обсуждения.

Отметим, что в России на данный момент проходит голосование в проекте «Великие имена России», суть которого — присвоение аэропортам имен выдающихся соотечественников.

Отметим, что в Казани на 22 ноября в голосовании лидирует Габдулла Тукай (46 187), в два раза опережающий Андрея Туполева (19 874).

В Пензе остается безусловным лидером поэт Михаил Лермонтов — 73% (40826). Также он находится на первой строчке в Минеральных Водах, но с 55% (40496). Сергей Королев лидирует в Самаре и Москве (Внуково). Однако в Самаре за него пока отдано больше голосов в процентном соотношении — 52% (32951) против 44% в Москве (19387).

Кроме того, в Нижнем Новгороде лидирует Валерий Чкалов (24904), в Чебоксарах — Андриян Николаев (14053), в Санкт-Петербурге — Петр I Великий (17629), в Омске — Дмитрий Карбышев (15172), в Калининграде — Иммануил Кант (17753), ненамного опережающий императрицу Елизавету Петровну (15942).