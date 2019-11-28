В Казани модернизированный Ту-160М передали на испытания

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, передан на испытания. Они пройдут на площадке завода.

Ту-160М начнут испытывать на земле, а затем в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России получит первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году. Согласно ранее озвученной информации, поставки этого самолета начнутся в 2023-м.