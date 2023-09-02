Гибель Евгения Пригожина, матч «Рубина» и первый месяц осени: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана, как и для большинства россиян стала гибель российского бизнесмена, главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 23 августа в Тверской области произошло падение частного самолета, на борту которого находилось десять человек, в том числе и командиры частной военной компании. Помимо этой трагедии в топ наиболее популярных тем попал матч между казанским футбольным клубом «Рубин» и самарским «Крылья Советов». Третье же место занимает наступивший сентябрь и все что связанно с первым осенним месяцем. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Второе место с футбольным матчем поделила еще одна трагедия

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Напомним, 23 августа в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. По данным СМИ, трагедия случилась в районе 18.30 по мск. В результате крушения самолета погибли десять человек, из них три члена экипажа. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров, а вместе с ним на борту находился и Дмитрий Уткин — Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель частной военной компании.

Информацию об их гибли позже подтвердили в Следственном Комитете России, ссылаясь на проведенные анализы. Уже 29 августа состоялось прощание с Евгением Пригожиным, которое прошло в закрытом формате. Его похоронили на Прохоровском кладбище Санкт-Петербурга, что подтвердила сама пресс-служба бизнесмена.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «делом о крушении самолета Пригожина занимается СК, это российское расследование, о международном речи не идет». По его словам, рассматриваются разные версии, в том числе и преднамеренное злодеяние.

Что касается матча между ФК «Рубин» и «Крылья Советов», то он состоялся еще 18 августа в рамках 5-го тура РПЛ. На своем домашнем поле казанцы обыграли самарцев — 2:1. «Рубиновые» добыли первую победу в сезоне, а для команды из Самары это первое поражение в чемпионате. Помимо спорта второе место рейтинга достается еще одной трагедии — 20 августа участница седьмого сезона шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Юлия Михайлова была обнаружена мертвой в Рязани. По предварительной версии, она выпала из окна 22-го этажа жилого дома на улице Чкалова.

Замыкает топ поисковый запрос о сентябре. Жителей Татарстана интересовало то, сколько дней продлится этот месяц, какая будет погода и мероприятия.



Игра «Рубина» интересовала только казанцев

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Что касается рейтинга наиболее крупных городов Татарстана, то количество поисковых запросов, связанных с гибелью Евгения Пригожина, в них находилось практически на равном уровне. Всего существовало шесть вариантов того, как граждане могли найти информацию по этой трагедии и в каждом из них был выявлен свой лидер. При этом что касается смерти командира и создателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, то им интересовались лишь в двух городах — Казани и Набережных Челнах. Аналогичная ситуация и с матчем «Рубин» против «Крылья Советов», которым интересовались исключительно казанцы.

Что касается трагедии с бывшей участницей шоу «Пацанки», то наибольший интерес к ней был вызван у жителей Нижнекамска. На втором месте оказались челнинцы, а третьими по заинтересованности стали казанцы. В Альметьевске подробных запросов и вовсе не было.

Замыкающий топ сентябрь месяц, также собрал практически равное количество баллов. Но в отличии от предыдущей темы им все же больше всего интересовались граждане из нефтяной столицы Татарстана.

Развлекательный контент начинает возвращаться в топ запросов татарстанцев

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

Наибольший прирост популярности на видеохостинге YouTube по сравнению с прошлой неделей в Татарстане получил матч между казанским футбольным клубом «Рубин» и самарским «Крылья Советов». На втором месте также, как и на других платформах, находится запрос, связанный с личностью Евгения Пригожина. Также в топе оказался российский сериал-ситком «Универ. Новая общага», вышедший на экраны еще в 2011 году. Седом за этой комедийной картиной идут новые шоу «Уральских пельменей», вышедшие уже в этом году.

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