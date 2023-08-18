«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ на своем поле со счетом 2:1.

Казанцы добыли первую победу в сезоне, а для команды из Самары это первое поражение в чемпионате.

Казанцы открыли счет первыми. На 12-й минуте отличился Алексей Грицаенко, но через две минуты Бенхамин Гарре сравнял счет. Все решила 42-й минута первого тайма: в ворота самарцев был назначен 11-метровый, с которым уверенно справился Иван Ломаев, но Александр Мартынович был точен на добивании.

Казанский «Рубин» 12 августа уступил «Ростову» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Счет игры составил 3:0 в пользу ростовчан.

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Маргарита Головатенко