В Кремле рассказали о ходе расследования крушения самолета Евгения Пригожина

По делу о крушении самолета Евгения Пригожина рассматриваются разные версии. Одна из них — преднамеренное злодеяние, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Делом о крушении самолета Пригожина занимается Следственный комитет, это российское расследование, о международном речи не идет, — цитирует его «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в закрытом формате состоялось прощание с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как рассказали в его пресс-службе, теперь желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище.

Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино, произошло падение частного самолета Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».



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Айрат Назипов