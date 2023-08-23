Росавиация: на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t.me/mk_ru

На борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Об этом сообщает Росавиация.

В самолете также находились: Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.

Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке, рассказали в ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня вечером в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, сообщили в МЧС России. По данным СМИ, трагедия случилась в районе 18:30 по мск.

В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них 3 члена экипажа. МЧС России проводит поисковые работы. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров. Начато расследование катастрофы.

На месте крушения джета обнаружили тела восьми погибших. Их личности пока не установлены. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения воздушного судна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.



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Айрат Назипов