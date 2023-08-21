В Казани в День республики откроют мемориальную доску в честь Анвара Багаутдинова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 30 августа, в День республики, откроют мемориальную доску в честь Анвара Багаутдинова, который в 1983—1986 годах занимал пост председателя президиума Верховного Совета ТАССР. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Мемориальную доску откроют на здании по ул. Маяковского на доме №19. Ее выполнил член Союза художников России, скульптор Тимофей Тюрин.

С инициативой установить доску в память об Анваре Багаутдинове выступил Государственный совет Татарстана. Начало церемонии открытия объекта запланировано 30 августа на 10 часов утра.

Напомним, Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятие пройдут на открытой площадки у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на ипподроме на ул. Патриса Лумумбы.



Хедлайнерами Дня республики и города станут Клава Кока и Jony. Вместе с ними на сцене у «Чаши» также выступят Гузель Уразова и Ришат Тухватуллин.



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Татьяна Демина