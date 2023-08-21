В Казани на мотофестивале выступит группа «Чили»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани 26 августа пройдет пятый мотофестиваль «Два Кремля», на котором выступит российская группа «Чили». Об этом на «деловом понедельнике» рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— В программе проведение показательных выступлений, мастер-классов по безопасному вождению мотоцикла и других видов двухколесного транспорта, выступление творческих коллективов, уникальное байк-шоу, в котором задействованы сложные каскадерские акробатические трюки на мотоцикле, квадроцикле, — сообщила она.

Маршрут колонны байкеров в столице Татарстана пройдет по центральным улицам.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Группа «Чили», выступление которой станет кульминацией фестиваля, основана в 2005 году. Бессменная солистка коллектива — Ирина Забияка.

Мотофестиваль «Два Кремля» проходил в Казани и в прошлом году. В нем участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов, который возглавил колонну байкеров во время мотопробега.



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Татьяна Демина