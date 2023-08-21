В День республики в Казани для учителей и семей участников спецоперации пройдет шоу Евгения Плющенко

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани 30 августа — в День республики и города — олимпийский чемпион Евгений Плющенко по приглашению раиса Татарстана Рустама Минниханова проведет ледовое шоу «Союз чемпионов». Его в рамках Года педагога и наставника посетят учителя республики, а также семьи участников специальной военной операции.

Как сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, два ледовых шоу организуют на «Татнефть Арене». В них примут участие известные российские фигуристы.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В День республики в Казани пройдет множество мероприятий. Хедлайнерами станут Клава Кока и Jony. Они выступят 30 августа у «Чаши».

В этом году Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на ипподроме на ул. Патриса Лумумбы.



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Татьяна Демина