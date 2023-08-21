На перформансе «Голоса Казани» выступит Ольга Кабо

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Литературно-музыкальный перформанс «Голоса Казани» пройдет в столице Татарстана в третий раз 26 августа. В нем примет участие заслуженная артистка России Ольга Кабо, сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Перформанс, как и в предыдущие годы, пройдет на ул. Кремлевской. На балконе здания мэрии Казани артисты театров прочитают стихи на русском и татарском языках.

Тема перформанса — «По следам Маленького принца». Перед гостями стихи прочитают народные артисты Татарстана Искандер Хайруллин, Зульфия Валеева, заслуженные артисты республики Алсу Каюмова, Рамиль Вазиев и другие, а также Эльмира Калимуллина, Илюса Хузина и так далее.



realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Напомним, на организацию и проведение театрализованного перформанса «Голоса Казани/Казан тавышлары» из городского бюджета выделили в этом году 5 млн рублей. Контракт в итоге заключили на 4,2 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Татьяной Стариковой.



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Татьяна Демина