Парк у набережной Ноксы откроется в Казани 30 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Парк у набережной реки Ноксы в Казани откроют в День республики и города, 30 августа. Событие на «деловом понедельнике» анонсировала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.



— На территории жилого комплекса «Светлая долина» откроется долгожданный парк у набережной реки Ноксы. В течение дня здесь будет организован праздник с концертной программой и играми для детей, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году велась реализация второй очереди благоустройства парка вдоль правого берега Ноксы. Работы шли на участке от школы №184 до парка «Весна».



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Татьяна Демина