Хедлайнерами гастрофестиваля на Лебяжьем в Казани станут Сергей Бобунец и Drummatix
Хедлайнерами гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани станет российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Кировского и Московского районов города Денис Сугоняко.
Культурная программа начнется в 11.00 и продлится до 19.00. Выступят как казанские, так и приглашенные артисты.
Фестиваль запланирован на 26 августа. В среднем его ежегодно посещают около 30 тысяч гостей. Мероприятие пройдет на так называемом майдане, где обычно организовывают Сабантуй.
Напомним, организация и проведение гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье обойдется бюджету Казани в 4,5 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 21%, или почти на 1,2 млн, рублей меньше начальной цены.
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