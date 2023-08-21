Хедлайнерами гастрофестиваля на Лебяжьем в Казани станут Сергей Бобунец и Drummatix

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Хедлайнерами гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани станет российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Кировского и Московского районов города Денис Сугоняко.

Культурная программа начнется в 11.00 и продлится до 19.00. Выступят как казанские, так и приглашенные артисты.

Фестиваль запланирован на 26 августа. В среднем его ежегодно посещают около 30 тысяч гостей. Мероприятие пройдет на так называемом майдане, где обычно организовывают Сабантуй.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, организация и проведение гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье обойдется бюджету Казани в 4,5 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 21%, или почти на 1,2 млн, рублей меньше начальной цены.



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Татьяна Демина