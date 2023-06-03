Атака беспилотников на Москву, ЕГЭ по математике и новые фильмы: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: коллаж «Реального времени»

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стала атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область, произошедшая во вторник, 30 мая. Данное происшествие стало вторым по счету террористическим актом киевского режима, нацеленным на столицу России. Однако это событие оказалось не единственным по-настоящему волнующим жителей республики, поскольку на этой неделе прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Также в рейтинге популярных запросов традиционно оказались и новинки кинематографа, которые закрыли собой первую лидерскую тройку. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

С приходом дождей татарстанцы стали активно интересоваться картой осадков

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Первую строчку рейтинга самых популярных запросов у татарстанцев ожидаемо заняли дроны в Москве. Утром 30 мая беспилотники ВСУ попали в два жилых дома в столице: один — на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. Пострадавших нет. Этот случай стал уже вторым за прошедший месяц — в ночь со 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника.



В этот вторник мэр города Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». В свою очередь, Следственный комитет России начал расследование, а прокуратуры Москвы и Московской области взяли его на контроль.

В тот же день Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).



В Минобороны России указали, что Киевский режим провел террористическую атаку восемью БПЛА, но все они были поражены. Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение стало ответом киевского режима на эффективные удары российских войск по одному из центров принятия решений. Сам глава государства Владимир Путин сказал, что городская система ПВО сработала штатно, однако еще есть над чем работать.

Что касается второго места рейтинга, то ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в этом году прошел 2 июня. Этот предмет является одним из самых важных и сложных в школьной программе, соответственно, к нему обусловлен большой интерес. Также жителей республики интересовал выход новой части фильма «Стражи Галактики», к слову, последняя часть выходила в 2017 году. Чуть меньше интереса вызвал новый «Форсаж». Вместе с этим граждане искали карту осадков — на этой неделе в Татарстане резко ухудшилась погода и почти каждый день шел дождь. Еще одним популярным событием стал День пограничника, который отмечался в прошлое воскресенье.



Альметьевск не интересовался «Форсажем», но был взволнован Днем пограничника

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.



Что касается рейтинга городов, то атака на Москву не оставила равнодушным ни одного жителя республики. При этом ЕГЭ по математике, который также является одним из крупнейших лидеров по приросту популярности, набрал больше всего баллов в Казани, а в остальных городах он был практически на одном уровне — в два или три раза меньше. Выход «Стражей Галактики» вызвал меньше всего интереса в Нижнекамске и больше всего, что и было ожидаемо, в столице Татарстана. Что же касается погоды, то ею больше всего интересовались казанцы и нижнекамцы. Интересным фактом является и то, что жители нефтяной столицы республики оказались единственными, кто и вовсе не проявлял интереса к «Форсажу». Однако Альметьевск был больше других заинтересован в Дне пограничника.

Клип известного российского стримера занял лидерство на YouTube в Татарстане

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Первое место по приросту популярности на видеохостинге YouTube занял клип на песню популярного стримера под псевдонимом Buster — «Бебра 2». На втором месте оказались сразу два поисковых запроса — это завирусившиеся shorts с красной пандой и обзор новой компьютерной игры Zelda: Tears of the Kingdom. На третьем месте, как и неделю назад, расположился российский сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».

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