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В Москве начали расследование после падения беспилотников

09:18, 30.05.2023
В Москве начали расследование после падения беспилотников
Фото: sledcom.ru

После падения двух беспилотников в Москве Следственный комитет России начал расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате падения БПЛА на нескольких зданиях города появились повреждения. На месте работают экстренные службы города и сотрудники следственных органов СУ СК России по Москве. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото: t.me/bbbreaking

Беспилотники попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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