В Москве начали расследование после падения беспилотников

После падения двух беспилотников в Москве Следственный комитет России начал расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.



В результате падения БПЛА на нескольких зданиях города появились повреждения. На месте работают экстренные службы города и сотрудники следственных органов СУ СК России по Москве. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото: t.me/bbbreaking

Беспилотники попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА». Он отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко