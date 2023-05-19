В Казани состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казанской Ратуше прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», посвященное традиционным духовно-нравственным ценностям как основе межрелигиозного сотрудничества. Мероприятие состоялось в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



— Россия открыта для делового и гуманитарного сотрудничества, продвижения аграрной и промышленной политики с исламским миром и расширения МКТ «Север — Юг», — говорится в приветственной телеграмме президента России Владимира Путина, обращенной к участникам 14-го заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Ее зачитал вице-премьер России Марат Хуснуллин на открытии встречи с духовными лидерами 85 мусульманских государств.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Эта встреча подтверждает тесные доверительные отношения, показывающие приверженность к объединению усилий к формированию многополярного мира на основе межконфессионального сотрудничества, говорится в телеграмме.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий Группу стратегического видения, поблагодарил за теплые слова.

— Для нас важна поддержка президента страны и его добрые слова, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Луиза Игнатьева