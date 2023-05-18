Власти Пакистана намерены сотрудничать с Татарстаном в ряде направлений

Татарстан готов поставлять в Пакистан вертолеты, суда, грузовики, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, товары АПК и различные типы оборудования. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В числе перспективных направлений сотрудничества Рустам Минниханов обозначил торгово-экономическую сферу, образование и науку, туризм, культуру.

В свою очередь министр торговли Пакистана Сейед Навид Камар высоко оценил экономические достижения Татарстана. Он отметил, что бизнес Пакистана заинтересован в работе на российском рынке, в том числе в Татарстане.

Фото: tatarstan.ru (скриншот видео)

— Нам следует лучше узнать друг друга, обозначить направления для сотрудничества. Это может быть текстильная и легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтепереработка, — выразил Навид Камар свое мнение.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов