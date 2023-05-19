Новости общества

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Патриарх Кирилл: «Казань символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений»

15:38, 19.05.2023 3
Патриарх Кирилл: «Казань символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил опыт Казани во взаимодействии людей разных религий. Соответствующее заявление он сделал на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа. В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы, — передает его высказывания пресс-служба Татарстанской митрополии.

Также он напомнил о межрелигиозном совете России, который был основан в декабре 1988 года. По его словам, совет помогает как православным, так и представителям ислама, иудаизма и буддизма координировать свою деятельность, сверять позиции по актуальным вопросам, обращаться к властям и обществу от лица наших верующих.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань накануне. Помимо форума, он планировал посетить ряд объектов в городе, встретиться с представителями духовенства и провести Божественную литургию в Соборе Казанской иконы Божией Матери.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВластьКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Сегодня прям как старое кино с Игорем Ильинским: "Праздник святого Иоргена" (1930)
    Ответить
    Анонимно 18:31
    Людей только не хватает на паперти, кричащих в экстазе: "Чуда, чуда давай"
    Ответить
  • Анонимно 16:53
    Так оно и есть. Пачиму патамучто без булдырабыз!!1
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также