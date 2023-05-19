Патриарх Кирилл: «Казань символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил опыт Казани во взаимодействии людей разных религий. Соответствующее заявление он сделал на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа. В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы, — передает его высказывания пресс-служба Татарстанской митрополии.

Также он напомнил о межрелигиозном совете России, который был основан в декабре 1988 года. По его словам, совет помогает как православным, так и представителям ислама, иудаизма и буддизма координировать свою деятельность, сверять позиции по актуальным вопросам, обращаться к властям и обществу от лица наших верующих.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань накануне. Помимо форума, он планировал посетить ряд объектов в городе, встретиться с представителями духовенства и провести Божественную литургию в Соборе Казанской иконы Божией Матери.



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Айрат Назипов