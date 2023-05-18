Товарооборот России с исламскими странами вырос в два раза за последние 6 лет

Фото: правительство России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на пленарном заседании «Слаженное взаимодействие и осмысление будущего» в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» рассказал, что за последние 6 лет товарооборот России с исламскими странами вырос в 2 раза. В 2022 году он достиг рекордных $153,6 миллиарда.

В прошлом году наблюдался рекордный рост российских инвестиций в страны исламского мира, в том числе за счет промышленной кооперации в индустриальных зонах и технопарках.

Максим Решетников также обратил внимание на расширение географии соглашений о свободной торговле. Ведутся переговоры с Ираном, Египтом, Индонезией, ОАЭ.



Фото: правительство России

Также Максим Решетников отметил, что в 2022 году экспорт зерна в исламские страны вырос на 24%, удобрений — на 85%.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» проходит в столице Татарстана 18—19 мая. Впервые его организовали на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Айрат Назипов