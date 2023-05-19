Татарстан хочет увеличить товарооборот с Оманом

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Султаната Оман, которая приехала на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Встреча состоялась в Доме правительства республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и промышленности, увеличения взаимного товарооборота. Как отметил Рустам Минниханов, есть много возможностей для сотрудничества, в первую очередь в области экономики. По его мнению, этому процессу следует придать динамику.

Раис Татарстана напомнил, что сотрудничество с исламскими странами всегда было одним из ведущих направлений внешнеэкономической и международной деятельности республики. Так, регион успешно взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и ее структурными подразделениями и институтами. Налажены тесные деловые контакты с такими государствами, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и другими странами.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов