В столице Татарстана торжественно открыли KazanForum 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В МВЦ «Казань Экспо» прошло торжественное открытие Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» и Международной выставочной экспозиции индустрии халяль Russia Halal Expo. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр экономического развития страны Максим Решетников, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель генсека ОИС Ахмад Кавеса Сенгендо.

— Мы постарались создать для наших гостей комфортные условия для работы и установления новых контактов. Уверен, что этот форум будет способствовать дальнейшему процветанию наших стран, — сказал на церемонии Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Марат Хуснуллин на торжественном открытии KazanForum напомнил, что товарооборот России с государствами ОИС вырос за три года почти на 30%. Он же обратил внимание на стратегический характер партнерства.

— Убежден, что, объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть имеющиеся вызовы, добиться процветания наших государств и народов, — сказал вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

На полях форума за два дня пройдут 200 деловых мероприятий. В Казани работают 45 дипломатических миссий, приехали 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России.



«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Татьяна Демина