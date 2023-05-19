Новости общества

19:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Талия Минуллина: на KazanForum было подписано более 100 соглашений

17:25, 19.05.2023 1
Талия Минуллина: на KazanForum было подписано более 100 соглашений
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году в три раза увеличился по количеству участников относительно прошлого года, было подписано более 100 соглашений, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина:

— Мы также видим динамику по количеству стран и беспрецедентное число российских регионов — это практически вся страна. Для нас, конечно, это рекорд. Рекорды нужно ставить не по количеству стран или регионов, а по результатам работы. И для нас очень важно, какое количество соглашений будет подписано, и, конечно, их характер. Уже более 100 соглашений были заявлены в оргкомитет, по итогам работы мы видим, что соглашений, подписанных на площадке, оказалось больше, чем было заявлено оргкомитетом. Мы сможем позднее подвести эти итоги.

Минуллина рассказала, что на KazanForum в этом году организовали около 200 мероприятий разной направленности и более 150 деловых сессий по утвержденным тематикам. Проведены семь двусторонних конференций с различными странами мира. В основном это были встречи, посвященные развитию бизнеса. Речь шла больше всего о торгово-экономическом сотрудничестве и условиях, которые необходимо создавать для того, чтобы усиливать эти показатели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Самая главная тематика нашего форума — индустрия халяль, партнерское финансирование, все, что связано с туризмом, медициной, образованием, спортом, ну и в целом, конечно, с экономикой. Мы говорим о необходимости развития инфраструктуры: это финансовая инфраструктура, это логистическая инфраструктура и другая инфраструктура, которая может способствовать развитию взаимоотношений российских регионов и стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), — пояснила Минуллина.

Она отметила, что количество стран-участниц превысило 80 — это говорит об особом интересе к развитию взаимоотношений России и исламских стран:

— Поскольку число стран-участников более 80, мы видим, что интерес и других стран к этой площадке, к этому взаимодействию достаточно большой.

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран. Россия является страной-наблюдателем. KazanForum в этом году проходит в столице Татарстана в 14-й раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На форуме только Университет Иннополис заключил 12 соглашений о сотрудничестве. Договор был подписан с «Лабораторией Касперского», колледжем британской культуры в Бодруме, iSimpleLab, SearchInform, Бухарским государственным университетом и еще с семью компаниями.

Россия и Иран заключили межправительственное соглашение о строительстве западного участка транспортного коридора «Север — Юг».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:48
    Дай Бог, если хоть 10% из них будут реализованы. На таких форумах подписывается много разных договоров, соглашений. Либо они носят чисто декларативный необязательный характер, либо дальше подписания дело не доходят.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также