Талия Минуллина: на KazanForum было подписано более 100 соглашений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году в три раза увеличился по количеству участников относительно прошлого года, было подписано более 100 соглашений, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина:



— Мы также видим динамику по количеству стран и беспрецедентное число российских регионов — это практически вся страна. Для нас, конечно, это рекорд. Рекорды нужно ставить не по количеству стран или регионов, а по результатам работы. И для нас очень важно, какое количество соглашений будет подписано, и, конечно, их характер. Уже более 100 соглашений были заявлены в оргкомитет, по итогам работы мы видим, что соглашений, подписанных на площадке, оказалось больше, чем было заявлено оргкомитетом. Мы сможем позднее подвести эти итоги.

Минуллина рассказала, что на KazanForum в этом году организовали около 200 мероприятий разной направленности и более 150 деловых сессий по утвержденным тематикам. Проведены семь двусторонних конференций с различными странами мира. В основном это были встречи, посвященные развитию бизнеса. Речь шла больше всего о торгово-экономическом сотрудничестве и условиях, которые необходимо создавать для того, чтобы усиливать эти показатели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Самая главная тематика нашего форума — индустрия халяль, партнерское финансирование, все, что связано с туризмом, медициной, образованием, спортом, ну и в целом, конечно, с экономикой. Мы говорим о необходимости развития инфраструктуры: это финансовая инфраструктура, это логистическая инфраструктура и другая инфраструктура, которая может способствовать развитию взаимоотношений российских регионов и стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), — пояснила Минуллина.



Она отметила, что количество стран-участниц превысило 80 — это говорит об особом интересе к развитию взаимоотношений России и исламских стран:

— Поскольку число стран-участников более 80, мы видим, что интерес и других стран к этой площадке, к этому взаимодействию достаточно большой.

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран. Россия является страной-наблюдателем. KazanForum в этом году проходит в столице Татарстана в 14-й раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На форуме только Университет Иннополис заключил 12 соглашений о сотрудничестве. Договор был подписан с «Лабораторией Касперского», колледжем британской культуры в Бодруме, iSimpleLab, SearchInform, Бухарским государственным университетом и еще с семью компаниями.

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Маргарита Головатенко