Рустам Минниханов: «Исламские государства могут стать надежными партнерами России»

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» станет мостом для связей с Ближним Востоком

Члены Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова осудили попытки Запада навязать однополярный мир и его пороки православному и мусульманскому миру. Приехавший в Казань патриарх Кирилл объяснил дружбу православных и мусульман общностью духовных ценностей, а председатель группы Рустам Минниханов поблагодарил исламские государства за укрепление связей с Россией.

«Несмотря на попытки Запада, изолировать Россию не удалось»

Ни одна из стран исламского мира не объявила санкции против России — не было этого ни год назад, во время начала СВО, ни позже. А сами ближневосточные государства могут стать приоритетными торгово-экономическими и инвестиционными партнерами России. Ведь их объединяют общие духовные ценности, несовместимые с западным отрицанием морали и нравственности. К такому выводу пришли участники Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», заседание которой прошло утром под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

— Сегодня наш общий дом проходит непростой период. Идет сложный процесс формирования многополярного мира. Меняется схема развития, при которой несколько государств получали экономические и политические преимущества за счет эксплуатации ресурсов других стран, — отметил председатель группы.

По его словам, это вызывает откровенное неприятие ряда держав, которые привыкли следовать логике глобального доминирования. Ими используется обширный арсенал мер принуждения: санкции, шантаж, угрозы применения военной силы. Одной из форм вмешательства в дела суверенных государств стало навязывание идеологических установок, которые идут вразрез с традиционными духовными ценностями.

Фото: rais.tatarstan.ru

— Именно поэтому США и их союзники использовали действия Российской Федерации на украинском направлении в качестве предлога для нового витка русофобии, ввели против нас санкции и развязали гибридную войну, — заявил Минниханов.

Путин — исламским странам: Россия заинтересована в укреплении связей

20 лет назад Россия вошла в качестве наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), напомнил он. Решено, что следующее заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в 2023 году пройдет в Куала-Лумпуре в Малайзии.

Несмотря на все попытки Запада, изолировать Россию не удалось, отметил Рустам Минниханов. Подтверждением тому стал тот факт, что представители более 80 иностранных государств приехали в Татарстан для участия в KazanForum. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин зачитал участникам группы приветствие президента страны Владимира Путина:

— Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними. Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Отмечу, что значимую роль в расширении международных контактов играют российские мусульмане. Об этом убедительно свидетельствует проведение нынешнего форума.

Фото: rais.tatarstan.ru

Патриарх Кирилл: некоторые недоумевают, почему создали союз, где и православные, и мусульмане?

Так называемая Арабская весна принесла горе и беды народам этих стран, большинство из которых мусульмане, заметил патриарх Кирилл. «Мы не можем не замечать печальные последствия грубого вмешательства Запада в дела других стран, и в частности в дела Ближнего Востока. Месяц назад исполнилось 10 лет с момента похищения террористами митрополита сирийского города Алеппо Павла. Мы до сих пор не знаем, какова участь этого духовного лидера», — напомнил он.

По его словам, разрушение государственности сопровождалось настойчивыми попытками западных сил использовать религиозный фактор, стремление внести вражду и разделение общества по религиозному признаку. Это привело к росту террористических актов. А исполнители прикрываются грандиозными лозунгами.

— Уроки мировой истории свидетельствуют о недопустимости такого подхода. Перед нами стоит задача противостоять экстремизму. В этом контексте деятельность группы представляет особую ценность и важность, — отметил лидер РПЦ.

С момента создания группы «Россия — Исламский мир» в ней активно участвует Русская православная церковь. Патриарх Кирилл похвалил Казань за межконфессиональное спокойствие. «Здесь мечети соседствуют с храмами, христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу», — указал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

В ноябре 2018 года был создан экспертный совет при патриархе Московском и Всея Руси по взаимодействию с исламским миром. До этого в стране существовал межрелигиозный совет России.

— Некоторые христианские коллеги недоумевают: «Почему создали союз, где есть и православные, и мусульмане, иудеи, буддисты? А почему не развиваете взаимоотношения по линии взаимодействия с христианскими конфессиями?» Ответил, что наши фундаментальные ценности не просто похожи, православные стремятся поступать так, как Бог велит. Мы себя ставим под волю Божью, — сообщил патриарх.

По его словам, россияне стремятся сохранить «заповеданный Богом семейный уклад», а западная культура навязывает греховные однополые отношения. «Мы говорим — это не соответствует воле Божьей, а они отвечают — не отсылайте к Богу, потому что кто-то верит, а кто-то — нет».

Фото: rais.tatarstan.ru

Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов подтвердил подвижническую роль Группы стратегического видения. По его мнению, благодаря ей исламский мир сохранил сотрудничество с Россией. Он заявил, что духовные ценности выше материальных благ.

— Почему рухнула Римская империя? — задался Абдулатипов предварительно вопросом и о том, почему развалился Советский Союз, и нашел ответ у римского императора Марка Аврелия: — От разрушения культурно-нравственных устоев римского народа.