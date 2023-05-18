Рустам Минниханов встретился с чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в России

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в России на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» (площадка Международного выставочного центра «Казань Экспо»), сообщает его пресс-служба.



Приветствуя гостей, Рустам Минниханов обратил внимание участников на то, что для многих из них приезд на форум стал уже доброй традицией:

— Хочу выразить признательность за активное продвижение возможностей сотрудничества с Россией и ее регионами в ваших странах. В непростое для нашей страны время ваше участие в форуме для нас особо ценно.

Фото: tatarstan.ru

Он отметил, что для России сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики:

— Россия и страны Организации исламского сотрудничества взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций в условиях формирования многополярного мира.

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан постоянно взаимодействует с мусульманскими компаниями и инвесторами. Поддерживается постоянный диалог как на официальном, так и на деловом уровне, совершаются взаимные визиты, реализуются совместные проекты.

Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани Ахмедом Аль Зейуди.

— Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Визиты татарстанских делегаций в вашу страну стали хорошей традицией, — отметил татарстанский лидер.

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Маргарита Головатенко