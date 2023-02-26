Цитаты недели: Путин — о защите родного дома, Медведев — о Байдене, Сафаева — о правосудии

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая трехдневная рабочая неделя в России подходит к концу. Самыми яркими и обсуждаемыми ее событиями стали первое с 2021 года послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где он объявил о приостановке участия страны в ДСНВ, а также визит американского лидера Джо Байдена в Киев днем ранее. И все это в преддверии годовщины специальной военной операции, которую «отметили» сразу же после Дня защитника Отечества. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О защите родного дома

Хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить <...> Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада — безграничная власть. Он уже потратил более $150 миллиардов на пособничество и вооружение киевского режима.

Значительную часть послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин посвятил отношениям с Западом. Он рассказал, как Москва с 2014 года пыталась мирно урегулировать украинский кризис, пока за ее спиной «готовился совсем другой сценарий». Российский лидер заявил, что США и НАТО все это время, до начала специальной военной операции, «готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне», используя ее «как таран против России и как полигон». В итоге «народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев», считает Владимир Путин. Он убежден, что «ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах». Россия же, по его словам, не воюет с украинцами, она лишь твердо отстаивает свои интересы и «позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные».



О недопустимости языка ультиматумов

Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим.

В своем послании Владимир Путин объявил, что Россия приостановит свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, не выходя из него. На следующий же день направленный им законопроект приняли Государственная дума и Совет Федерации. Анонсируя вечером 21 февраля рассмотрение документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение России приостановить участие в ДСНВ стало следствием внешней политики США, которые, по его словам, перестали соблюдать свои обязательства и отвергли предложения Москвы по вопросам глобальной безопасности. Виновником такого развития событий он считает американского президента Джо Байдена. Конгресс США Вячеслав Володин призвал понять это и осознать возможные последствия их антироссийской политики, предупредив, что Россия не потерпит ультиматумов там, где это касается ее безопасности.



О доверии к правосудию

Правосудие должно вызывать доверие граждан и бизнеса. Их обращения в суд за защитой нарушенного права должны быть оправданны даже тогда, когда истец избирает неверный способ защиты.

Итоги 2022 года подвел Арбитражный суд Татарстана. Как оказалось, по количеству банкротств среди граждан республика попала в топ-10 наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Московской, Свердловской и Новосибирской областями, о чем рассказала председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева. В Приволжском федеральном округе Татарстан и вовсе оказался лидером, лишив этого «титула» Самарскую область. Ожидается, что в дальнейшем число банкротств среди граждан продолжит расти. Как заверила Наиля Сафаева — арбитражные суды к этому готовы.



О нелепом выступлении Байдена

Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности?

Накануне послания Владимира Путина парламенту России в Киев приехал президент США Джо Байден. Этот визит в столицу Украины не оставил без внимания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступление Байдена, которого он назвал «странным дедом», показалось ему «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Бывший президент России недоумевает, почему ее граждане должны прислушиваться к словам лидера США, который не может навести порядок в своем государстве.



О прямолинейности

Мне выступление, так напугавшее Запад своим «милитаризмом» и «обвинениями» в его, Запада, адрес, в развязывании войны, понравилось. Конечно, если судить по Талейрану, который говорил, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, то президент выступил совсем не дипломатично. Потому что сказал прямо и четко, назвав вещи своими именами, безо всяких эвфемизмов.

Недипломатичным по «шкале» известного мастера политической интриги Шарля Мориса де Талейрана-Перигора назвала послание Владимира Путина Федеральному собранию детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец — речь главы государства она оценила как прямолинейную и четкую. По ее словам, в его «выступлении на тему «Война и мир» «мира» было гораздо больше» и он даже смог открыть глаза некоторым чиновникам и они в итоге «прозрели». Замечание она сделала прежде всего в адрес Министерства науки и высшего образования России из-за затянутой реформы в сфере его деятельности, на необходимость которой Владимир Путин указывал неоднократно и сделал это вновь.

О хоккее, когда тебе за 40

Очень хочется еще сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мысли — если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42–43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье дает о себе знать. Эти факторы уже преобладают в сознании.

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, готовящийся отметить в следующем месяце 42 года, не появлялся на льду с ноября прошлого года. За сезон, который, по его словам, он очень хотел сыграть, спортсмен провел 14 матчей. Ошибкой продолжение своей карьеры, несмотря на паузу, Данис Зарипов не считает, но в итоге завершил ее.

О послании

Вы сказали про послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать.

Так о своем первом за почти два года послании Федеральному собранию пошутил президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что выступление вышло длинным — речь, прерываемая время от времени бурными аплодисментами, длилась 1 час 45 минут, что, впрочем, не стало рекордом. По длительности она занимает второе место после послания 2018 года, растянувшегося почти на два часа (без трех минут).