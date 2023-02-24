Скомканное прощание. Как Зарипов провел свой последний матч в карьере

«Ак Барс» уступил «Магнитке, но сделал матч максимально теплым

Фото: ak-bars.ru/ Ильнар Тухбатов

Как гром среди ясного неба накануне появилась информация, что многолетний лидер «Ак Барса», его легенда, Капитан Татарстан и трехкратный чемпион мира Данис Зарипов принял решение завершить карьеру еще до окончания сезона. Матч-прощание с легендой получилось скомканным — в клубе сделали все возможное, чтобы событие вышло ярким, но спонтанность решения дала о себе знать. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как это было и рассуждает, почему Данису Зиннуровичу стоило закончить на пару лет раньше.

Внезапное расставание

Все свои задачи «Ак Барс» в этом сезоне решил заблаговременно, обеспечив первую строчку Востока еще на Дальнем Востоке, так что последние две домашние игры с ближайшими конкурентами — «Металлургом» и «Авангардом» можно использовать как предшествующий разминочный турнир, в котором не обязательно рвать жилы ради результата, но можно разнообразить состав и посмотреть на тех, кого видели мало. Одним из таких стал легенда клуба Данис Зарипов.

В этом символичном матче 41-летнему нападающему даже вернули капитанскую нашивку, а также отправили в довольно добротную тройку нападающих со Станиславом Галиевым и Кириллом Семеновым. В общем, постарались максимально обособить момент, новость о котором упала на руководство казанского клуба слишком неожиданно, чтобы сделать что-то большее. Как признался сам герой вечера, о своем решении Зарипов сообщил в клубе всего за день до игры, так что вопросов к клубу быть не может — в «Ак Барсе» сделали все возможное за такой короткий промежуток времени.

К сожалению, матч с «Магниткой» выдался не таким, какими представляют свои последние игры в карьере спортсмены, отдавшие большую часть карьеры одной команде. Заблаговременно решенные задачи на сезон дают о себе знать — команда отыграла расхлябанно, а Амир Мифтахов откровенно провалил игру. Так что, к сожалению, Данису Зиннуровичу пришлось уходить со льда без победы и с отрицательной статистикой. Да и само прощание с публикой прошло немного скомкано — ведущий объявил о соответствующей информацией в одну из рекламных пауз, хоккеист сделал небольшой круг почета под всеобщие аплодисменты, обнялся с тренером «Магнитки» Ильей Воробьевым, и уехал обратно на скамейку. Зато финальная речь после матча оказалась неплохой. Приехали попрощаться и его бывшие партнеры Алексей Морозов с Сергеем Мозякиным.





Впрочем, есть подозрения, что уже после сезона в казанском клубе подготовят полноценную церемонию прощания. Сам Данис Зарипов об этом намекнул, что гала-матч с приглашенными гостями еще состоится.

«Должен сказать слова благодарности игроку, который долгие годы выступал за нашу команду. Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны. Большое ему спасибо за это, потому что я помню его карьеру в самом начале, когда я пришёл в «Ак Барс» 2004 году — каким он был, и каким он стал. Человек, который сам себя поднял на высокий уровень, и это очень приятно», — делился после матча Зинэтула Билялетдинов.

Кажется, Зарипов серьезно затянул с завершением карьеры

Разговоры о том, что в матче двух своих главных команд в карьере «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов выступит в последний раз, начали ходить еще за сутки до стартового вбрасывания. Весть действительно грянула как гром среди ясного дня, хотя нападающего уже давно на льду никто не видел. Поклонники хоккеиста точно не рассчитывали, что ветеран не сможет принять участие хотя бы в одной игре плей-офф. Как после сегодняшнего матча признался сам хоккеист, решение он принял спонтанно и

Но давайте будем откровенны, каким бы удачным ни был момент и символичным матч для прощания Зарипова с профессиональной карьерой, хоккеист очевидно перетянул с этим событием. Годика так на два.

О том, что Зарипову стоить остановиться мы писали еще при очередном продлении контракта летом 2021 года. В том году объявил о завершении своей игровой карьеры его многолетний партнер по звену Сергей Мозякин, хотя форма еще вполне позволяла ему поиграть годик-другой. Легенда «Магнитки» вовремя понял, что на прежнем уровне уже не потянет, и вместо попыток выбить еще немного лучей славы и нулей на личном банковском счете, нападающий отправился отдыхать.

фото: ak-bars.ru/ Ильнар Тухбатов

Уже тогда Данис Зарипов словно испытывая неудобство убеждал болельщиков и журналистов, что на этот раз точно поставит последнюю подпись под контрактом, а дальше завершит карьеру. Как покажет время, форвард это обещание оставил несбыточным, и под предлогом, что целей добиться не удалось, снова договорился на новый контракт с казанским клубом.

Давайте без лишних эмоций постараемся ответить на вопрос, какую пользу Данис Зиннурович принес «Ак Барсу» в нынешнем сезоне? Голые цифры: 0 шайб в 15 играх и «-7» показателя полезности. Разговоры о том, что ветеран команды необходим в раздевалке как «дядька», на которого ровняется молодежь, а тот может дать дельный совет неочевидны. В нынешнем ростере «Ак Барса» собраны хоккеисты такой величины, что недостатка авторитета в раздевалке точно нет — у молодых есть на кого смотреть снизу вверх. Не говоря уже о том, что Александр Радулов плотно взял на себя роль абсолютного лидера команды по всем фронтам.

Понятно, что руководство казанского клуба просто не могло не уважить свою легенду и не продлить ему карьеру, раз игрок сам говорит, что готов и есть жалаение, но думается, если бы такой матч-прощание прошел так в сезоне 2018/2019, это было бы немного ярче и понятнее. Но имеем, что имеем.

«Я уже осознал, что некомпетентен давать результат. Как бы я ни оттягивал это время, но все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, всё, стоп, хватит». Меня часто спрашивали в последние годы, сколько я ещё буду играть. И на такие вопросы отвечал всегда так — «Как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут». Сегодня такой день. Может быть, немножко раньше нужно было это сделать, но я восстанавливался после травмы. Сейчас выздоровел, и момент подвернулся удобный — команда уже заняла первое место, игра против «Металлурга», — говорил журналистам на прощальной послематчевой пресс-конференции Данис Зарипиов.

Сегодня Данис Зиннурович сам прекрасно понимает, что время пришло, и уже за его честное решение стоит встать и поаплодировать ему, что болельщики и журналисты и сделали после матча.