Обновление Windows 11 привело к потере доступа в интернет

Фото: Мария Зверева

Пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись со сбоем при установке последнего обновления. Проблема возникла при переходе с версии 23H2 на 25H2, сообщает RT.

Известно, что после установки обновления у пользователей происходит полный сброс настроек сетевого соединения. В результате компьютер теряет доступ к интернету и не может автоматически восстановить сетевые параметры.

При этом наблюдается исчезновение системной папки Dot3Svc, содержащей важные настройки и политики для контроля доступа к сети (NAC). Из-за этого сбоя пользователям приходится вручную перенастраивать все сетевые параметры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это не первый инцидент с Windows 11 в текущем году. Ранее, в январе, компания Microsoft уже устраняла другую ошибку, связанную с неожиданным перезапуском компьютеров после установки обновления.

Ранее ряд СМИ сообщали, что замедление работы мессенджера Telegram якобы отразилось на функционировании сервисов Windows. Роскомнадзор опроверг эти сообщения.



Наталья Жирнова