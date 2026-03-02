Apple представила iPhone 17e с чипом A19

Модель сохранила 6,1-дюймовый экран, камеру 48 Мп и цену 599 долларов за версию 8/256 ГБ

Компания Apple анонсировала iPhone 17e — продолжение модели 16e, которая стала одним из самых продаваемых iPhone в 2025 году.

Смартфон сохранил корпус размером 146,7 × 71,5 × 7,8 мм и вес 167 граммов. Установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532 × 1170 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит.

Главным обновлением стал переход на чип Apple A19, выполненный по 3-нм техпроцессу. Также используется модем C1X вместо C1. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 256 или 512 ГБ.

Основная камера — 48 Мп с оптической стабилизацией, поддерживается запись видео в 4K с Dolby Vision. Фронтальная камера — 12 Мп.

Емкость аккумулятора не раскрывается. Поддерживается проводная зарядка до 27 Вт и беспроводная MagSafe до 15 Вт. Смартфон также оснащен 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, спутниковой связью и портом USB-C 2.0. Кнопка Camera Control не добавлена, вырез в экране сохранен.

Также Apple представила обновленный iPad Air с процессором M4. Существенных изменений, по сравнению с предыдущей версией, немного.

Модель сохранила прежний дизайн и цветовую палитру. Вес устройства увеличился на 4–5 граммов. Среди обновлений — чип M4, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 вместо предыдущих версий стандартов связи.



Ранее «Реальное время» писало, что Apple планирует переформатировать помощника Siri в чат-бот Campos.



Ариана Ранцева