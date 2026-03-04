Эскроу или постоплата: какой вариант окажется лучшим для оплаты парковок
Эксперты предложили внедрить оплату муниципальных парковок по примеру платных трасс
Минтранс России планирует поменять способ оплаты парковок, внедрив механизм постоплаты. Согласно инициативе по новой форме оплаты, водители смогут расплатиться за стоянку спустя некоторое время после ее завершения. В Казани намерены внедрить этот способ оплаты паркинга до начала лета. Эксперты в свою очередь увидели ряд недочетов в постоплате стоянок и предложили ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Согласно предложению, спецсчет привязывают к госномеру автомобиля, и после проезда пикета деньги за время, проведенное на стоянке, автоматически списываются. Подробнее — в материале «Реального времени».
Постоплату парковок введут в Казани до начала лета
Минтранс России готовит законопроект о внедрении постоплаты за пользование парковками, об инициативе объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По действующим правилам, водитель должен оплатить стоянку на муниципальной земле в течение 15—30 минут, в зависимости от города. Однако ограничения в работе мобильного интернета и перебои в работе мобильного приложения для оплаты часто не позволяют это сделать. Автолюбитель, не успевший оплатить стоянку за отведенное время, получает штраф, который в Казани составляет 2,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 3 тыс., а в Москве — 5 тысяч.
Для решения проблем с оплатой парковок и получением штрафов за их неоплату Минтранс России сейчас разрабатывает проект федерального закона, в котором предусматривается внедрение механизма постоплаты парковочных сессий. Согласно задумке, водители смогут оплачивать стоянку спустя некоторое время после ее завершения. Со слов премьер-министра страны Михаила Мишустина, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2026 году. При этом в Казани намерены внедрить постоплату муниципальных парковок до начала лета. Как говорил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, средства на реализацию такого нововведения «уже изыскали».
«Народ в принципе перестанет платить за парковку»
Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов раскритиковал данную инициативу. По его мнению, это новшество только на первый взгляд повернуто к людям, но в действительности демонстрирует несовершенство системы взимания платы. Более того, человек, который забыл оплатить парковку, впоследствии может не вспомнить, сколько времени его машина простояла в зоне платного паркинга, считает он.
Кроме того, сами водители могут начать «для страховки» переплачивать за парковку. Например, если человек, не помнит точно, два часа он стоял или три, будет оплачивать за три, а то и четыре часа, чтобы не получить штраф.
Он также раскритиковал мнение некоторых сторонников постоплаты о том, чтобы сообщать водителям сумму, которую он должен оплатить за паркинг.
— В этом случае народ в принципе перестанет платить за парковку, будет оплачивать ее только если получит уведомление на счет, — считает Попов.
Если вдруг в городе возникают проблемы с интернетом, то парковку можно оплатить через СМС, напомнил эксперт.
Аналогичного мнения придерживается автоюрист Дмитрий Славнов, отмечая элементарную забывчивость людей.
«Только поспевай денег на этот счет подкидывать»
В России проще ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов, считает Попов. Напомним, что такой способ уже действует на платных дорогах Санкт-Петербурга, где безналичную оплату проезда проводят через аппараты приема платежей. Оплату с транспондеров снимают в автоматическом режиме. Останавливаться для этого не надо. Достаточно снизить скорость у пункта оплаты.
— Например, за платные дороги накидываешь на счет магистрали Северной столицы денег, оплачиваешь спецсчет, а система, когда ты пикет проезжаешь, сама списывает с этого счета средства. Давайте с парковками также сделаем. Пусть к госномеру привяжут эскроу-счет, на котором будут лежать деньги и регулярно туда зачисляться водителями, а проходящая телематическая машина будет просто списывать нужную часть средств (после выезда с места парковки, — прим. ред.). В этом случае водителю вообще не надо знать, какая зона, не надо помнить, «оплатил, не оплатил» и так далее. Только поспевай денег на этот счет подкидывать, — предложил Попов.
Однако при введении такой системы может «рухнуть» поминутная тарификация со второго часа, предупредил автоэксперт. Напомним, что при оплате парковки через СМС и мобильное приложение «Парковки России», через которое платят за стоянки Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Кисловодска, тарификация происходит поминутно. Таким образом, если вы завершаете парковку досрочно, деньги за неиспользованное время стоянки сохраняются на парковочном счете и могут быть использованы для оплаты следующих парковочных сессий, говорится на сайте московского паркинга.
— Система сможет тарифицировать только по времени прохождения. Иными словами, проходит машина раз в 15 минут, значит тарифицироваться будет каждая четверть часа. Если у тебя, допустим, зона платной парковки стоит 200 рублей, а водитель уехал на 10-й минуте, то с тебя спишут 50 рублей, а не 40, как хотелось бы, — объяснил Попов.
«Нужно уменьшить стоимость оплаты»
В России гораздо важнее уменьшить стоимость оплаты за парковку, чем совершенствовать системы платежа за паркинг, считает автоюрист Дмитрий Славнов.
— Нужно уменьшить стоимость оплаты, потому что, как по мне, так текущие ставки — это дорого. У нас (в Москве, — прим. ред.) сейчас 380 рублей в час некоторые парковки стоят. Да, есть некоторые улицы, где стоянка обойдется и по 40 рублей в час, но они не востребованы. Однако 380 рублей за час для стоянки дороговато. Для нас, москвичей, это ощутимо, — обратил внимание юрист.
Он отметил, что у людей разные зарплаты в зависимости от профессии, региона проживания и других факторов. Именно поэтому, по его мнению, затраты на оплату парковок могут стать ощутимыми для всех россиян, особенно если рассматривать ситуацию, когда человек оставляет машину на муниципальных парковках пять дней в неделю на 8 часов.
— Вот в Казани в центре 100 рублей в час стоит парковка. Если мы рассматриваем 8-часовой рабочий день, то получаем 800 рублей, грубо округлим до 1 тыс. рублей в день, — привел примерные расчеты эксперт.
