Эскроу или постоплата: какой вариант окажется лучшим для оплаты парковок

Эксперты предложили внедрить оплату муниципальных парковок по примеру платных трасс

Фото: Реальное время

Минтранс России планирует поменять способ оплаты парковок, внедрив механизм постоплаты. Согласно инициативе по новой форме оплаты, водители смогут расплатиться за стоянку спустя некоторое время после ее завершения. В Казани намерены внедрить этот способ оплаты паркинга до начала лета. Эксперты в свою очередь увидели ряд недочетов в постоплате стоянок и предложили ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Согласно предложению, спецсчет привязывают к госномеру автомобиля, и после проезда пикета деньги за время, проведенное на стоянке, автоматически списываются. Подробнее — в материале «Реального времени».



Постоплату парковок введут в Казани до начала лета

Минтранс России готовит законопроект о внедрении постоплаты за пользование парковками, об инициативе объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По действующим правилам, водитель должен оплатить стоянку на муниципальной земле в течение 15—30 минут, в зависимости от города. Однако ограничения в работе мобильного интернета и перебои в работе мобильного приложения для оплаты часто не позволяют это сделать. Автолюбитель, не успевший оплатить стоянку за отведенное время, получает штраф, который в Казани составляет 2,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 3 тыс., а в Москве — 5 тысяч.

Для решения проблем с оплатой парковок и получением штрафов за их неоплату Минтранс России сейчас разрабатывает проект федерального закона, в котором предусматривается внедрение механизма постоплаты парковочных сессий. Согласно задумке, водители смогут оплачивать стоянку спустя некоторое время после ее завершения. Со слов премьер-министра страны Михаила Мишустина, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2026 году. При этом в Казани намерены внедрить постоплату муниципальных парковок до начала лета. Как говорил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, средства на реализацию такого нововведения «уже изыскали».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Народ в принципе перестанет платить за парковку»

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов раскритиковал данную инициативу. По его мнению, это новшество только на первый взгляд повернуто к людям, но в действительности демонстрирует несовершенство системы взимания платы. Более того, человек, который забыл оплатить парковку, впоследствии может не вспомнить, сколько времени его машина простояла в зоне платного паркинга, считает он.



— В итоге автолюбитель навскидку прикидывает время на стоянке и оплачивает, например, 650 рублей, а по факту он должен оплатить 720 рублей. Разница между 720 и 650 — это неоплаченная парковка. Как следствие, человек получает штраф. А что, если он в зоне платной парковки в одном месте постоял, потом — в другом, и не помнит, сколько в итоге должен денег, при том что в ряде городов России в разных местах действует разная цена. На практике мы наткнемся на грядку проблем с неправильно рассчитанными суммами оплаты, — поделился мнением с изданием автоэксперт.

Кроме того, сами водители могут начать «для страховки» переплачивать за парковку. Например, если человек, не помнит точно, два часа он стоял или три, будет оплачивать за три, а то и четыре часа, чтобы не получить штраф.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он также раскритиковал мнение некоторых сторонников постоплаты о том, чтобы сообщать водителям сумму, которую он должен оплатить за паркинг.

— В этом случае народ в принципе перестанет платить за парковку, будет оплачивать ее только если получит уведомление на счет, — считает Попов.

Если вдруг в городе возникают проблемы с интернетом, то парковку можно оплатить через СМС, напомнил эксперт.



Аналогичного мнения придерживается автоюрист Дмитрий Славнов, отмечая элементарную забывчивость людей.



— Понятно, что сделать это хотят на случай, если у человека вдруг не окажется денег на телефоне, чтобы оплатить парковку. Однако практика «авось» никуда не денется, и люди будут просто забывать оплатить стоянку. Кроме того, текущие приложения для оплаты парковок достаточно модернизированы: в них можно как продлить, так и досрочно закончить парковку. Именно поэтому я за вариант «приехал, оплатил и потом спокойненько уехал», — резюмировал собеседник издания.

«Только поспевай денег на этот счет подкидывать»

В России проще ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов, считает Попов. Напомним, что такой способ уже действует на платных дорогах Санкт-Петербурга, где безналичную оплату проезда проводят через аппараты приема платежей. Оплату с транспондеров снимают в автоматическом режиме. Останавливаться для этого не надо. Достаточно снизить скорость у пункта оплаты.

— Например, за платные дороги накидываешь на счет магистрали Северной столицы денег, оплачиваешь спецсчет, а система, когда ты пикет проезжаешь, сама списывает с этого счета средства. Давайте с парковками также сделаем. Пусть к госномеру привяжут эскроу-счет, на котором будут лежать деньги и регулярно туда зачисляться водителями, а проходящая телематическая машина будет просто списывать нужную часть средств (после выезда с места парковки, — прим. ред.). В этом случае водителю вообще не надо знать, какая зона, не надо помнить, «оплатил, не оплатил» и так далее. Только поспевай денег на этот счет подкидывать, — предложил Попов.



Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Однако при введении такой системы может «рухнуть» поминутная тарификация со второго часа, предупредил автоэксперт. Напомним, что при оплате парковки через СМС и мобильное приложение «Парковки России», через которое платят за стоянки Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Кисловодска, тарификация происходит поминутно. Таким образом, если вы завершаете парковку досрочно, деньги за неиспользованное время стоянки сохраняются на парковочном счете и могут быть использованы для оплаты следующих парковочных сессий, говорится на сайте московского паркинга.

— Система сможет тарифицировать только по времени прохождения. Иными словами, проходит машина раз в 15 минут, значит тарифицироваться будет каждая четверть часа. Если у тебя, допустим, зона платной парковки стоит 200 рублей, а водитель уехал на 10-й минуте, то с тебя спишут 50 рублей, а не 40, как хотелось бы, — объяснил Попов.



«Нужно уменьшить стоимость оплаты»

В России гораздо важнее уменьшить стоимость оплаты за парковку, чем совершенствовать системы платежа за паркинг, считает автоюрист Дмитрий Славнов.



— Нужно уменьшить стоимость оплаты, потому что, как по мне, так текущие ставки — это дорого. У нас (в Москве, — прим. ред.) сейчас 380 рублей в час некоторые парковки стоят. Да, есть некоторые улицы, где стоянка обойдется и по 40 рублей в час, но они не востребованы. Однако 380 рублей за час для стоянки дороговато. Для нас, москвичей, это ощутимо, — обратил внимание юрист.

Он отметил, что у людей разные зарплаты в зависимости от профессии, региона проживания и других факторов. Именно поэтому, по его мнению, затраты на оплату парковок могут стать ощутимыми для всех россиян, особенно если рассматривать ситуацию, когда человек оставляет машину на муниципальных парковках пять дней в неделю на 8 часов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Вот в Казани в центре 100 рублей в час стоит парковка. Если мы рассматриваем 8-часовой рабочий день, то получаем 800 рублей, грубо округлим до 1 тыс. рублей в день, — привел примерные расчеты эксперт.

