Роскомнадзор сообщил о фейковой рассылке писем о запрете на использование VPN-сервисов

10:32, 26.02.2026

Сообщения о запрете распространялись 26 февраля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

26 февраля зафиксирована фейковая рассылка писем от имени территориальных управлений Роскомнадзора.

В письмах говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Документы оформлены в виде официальных материалов территориального управления и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

В ведомстве уточняют, что данная информация является подделкой.

Ранее IT-эксперт рассказал россиянам о схемах мошенников на фоне блокировки Telegram.

Ариана Ранцева

