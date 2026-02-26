Роскомнадзор сообщил о фейковой рассылке писем о запрете на использование VPN-сервисов
Сообщения о запрете распространялись 26 февраля
26 февраля зафиксирована фейковая рассылка писем от имени территориальных управлений Роскомнадзора.
В письмах говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Документы оформлены в виде официальных материалов территориального управления и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.
В ведомстве уточняют, что данная информация является подделкой.
Ранее IT-эксперт рассказал россиянам о схемах мошенников на фоне блокировки Telegram.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».