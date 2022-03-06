В России разработают меры по защите Рунета

Фото: Максим Платонов

В России подготовят меры по защите Рунета. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В частности, Минцифры необходимо собрать статистику эффективности мер поддержки отрасли, государственным органам рекомендуется создать аккаунты в Telegram и «ВКонтакте», сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Фото: Максим Платонов

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт ведомства подвергается беспрецедентным кибератакам. Она отметила, что одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека правительством Украины.

В свою очередь пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ.

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Диана Жиленкова