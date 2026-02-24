Основателя Telegram Павла Дурова подозревают в содействии терроризму

Расследование ведется по ч.1.1 ст. 205.1 УК России о содействии террористической деятельности

Действия основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о терроризме. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ России. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным спецслужбы, с 2022 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием «Телеграма», превысило 153 тыс., из них 33 тыс. относятся к диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

Как утверждают в ФСБ, через мессенджер координировался теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Кроме того, зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих. По информации ведомства, предотвращено 475 терактов, подготовка которых велась через «Телеграм».

Ранее «Реальное время» писало, что Роскомнадзор обвинил Telegram в поддержке сервисов для «пробива».

Ариана Ранцева