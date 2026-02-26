«Яндекс» назвал самые частые причины остановок роверов в Казани — дети и животные

Первые — хотят обнять робота, а вторые — обнюхать

Фото: Дмитрий Зайцев

В компании «Яндекс» назвали наиболее частые причины остановок роботов-доставщиков. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

Для передвижения по городу роботы используют набор сенсоров и камер, которые помогают им объезжать препятствия и оперативно останавливаться для предотвращения столкновений. По данным компании, значительная часть остановок связана с появлением на пути детей, собак и голубей, чьи траектории движения могут быть непредсказуемыми.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В компании уточнили, что чаще всего дети пытаются обнять робота, а собаки — обнюхать его. В таких случаях срабатывают ультразвуковые датчики, предназначенные для обнаружения препятствий на расстоянии до 1,5 метра. Робот получает сигнал к полной остановке за доли секунды, при необходимости может обратиться к удаленному оператору. Средняя скорость движения роботов составляет 3–4 км/ч, что сопоставимо со скоростью пешеходного потока.

Быструю доставку, несмотря на остановки и невысокую скорость, обеспечивают алгоритмы машинного обучения. Они формируют оптимальные маршруты с учетом дорожной обстановки, прогнозируют движение окружающих объектов и реагируют на изменения в реальном времени.

Напомним, что впервые сервис по доставке товаров с помощью роботов-роверов в Казани начал работу в начале декабря прошлого года.

Ариана Ранцева