IT-эксперт Геллер объяснил, почему нельзя запретить VPN

VPN может сделать любой человек по инструкции у себя дома

Фото: Артем Дергунов

Virtual Private Network (сокр. VPN) — это просто технология, а ее нельзя запретить. Об этом «Реальному времени» сообщил главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в институте развития Интернета, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, консультант в администрации президента России Артем Геллер.

Ранее на фоне замедления Telegram вновь заговорили и о блокировке VPN. К середине января Роскомнадзор ввел ограничения для 439 таких сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

— VPN может сделать любой человек по инструкции у себя дома, самому себе свой. Именно поэтому запретить ее невозможно в принципе. Просто в конечном итоге будет еще больше программ, в том числе «серых», — объяснил изданию эксперт.

Напомним, что с 10 февраля работа Telegram начала замедляться. Однако дальнейшая работа мессенджера, по мнению экспертов, будет зависеть от многих факторов. Подробнее о том, какие схемы мошенничества могут разойтись по соцсетям на фоне блокировки мессенджера, и как команда Павла Дурова обойдет блокировку данной площадки, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров