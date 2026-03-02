В Иннополисе создали сервис бронирования облачных ресурсов

За время работы выполнено 1,3 тыс. бронирований вычислительных мощностей для учебных и исследовательских задач

Фото: Артем Дергунов

Передовая инженерная школа (ПИШ) Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для экспериментов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сервис позволяет студентам, преподавателям и сотрудникам резервировать вычислительные мощности для работы с ИИ, развертывания приложений и выполнения ресурсоемких исследовательских задач. Предусмотрены индивидуальный и групповой форматы бронирования.

По словам ведущего программиста-математика ПИШ Замиры Холматовой, ключевая особенность решения — простота использования. Пользователь может забронировать необходимые ресурсы в один клик и получить доступ к программной среде без сложных настроек. Для каждой роли установлены определенные лимиты, которые при необходимости можно увеличить.

По данным пресс-службы, системой пользуются 118 человек, всего выполнено 1,3 тыс. бронирований. Студенты применяют сервис для учебных задач, преподаватели — для обеспечения вычислительными мощностями групповых занятий и проектов.

В вузе рассматривают дальнейшее развитие проекта, включая использование на курсах дополнительного профессионального образования, создание нового функционала и запуск SaaS-версии. В случае сохранения текущей модели система останется доступной только внутри университета.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане создадут образовательные комплексы по робототехнике.

Ариана Ранцева