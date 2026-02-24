Дуров: «Власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram»

Он отреагировал на уголовное дело о «пособничестве терроризму»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о давлении со стороны российских властей на мессенджер. По словам основателя платформы, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в «пособничестве терроризму». В своем обращении Дуров подчеркнул, что власти регулярно ищут новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram, что, по его мнению, противоречит принципам неприкосновенности частной жизни и свободы слова.

Напомним, действия Павла Дурова расследуются в рамках части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ФСБ предоставила статистику, иллюстрирующую масштаб использования Telegram в противоправных целях. По данным спецслужбы, с 2022 года зафиксировано свыше 153 тыс. преступлений, совершенных с применением мессенджера. Из них 33 тыс. случаев связаны с диверсионно‑террористической и экстремистской деятельностью.



Рената Валеева