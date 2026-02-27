Новости технологий

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей

13:55, 27.02.2026

Компания признана виновной по статье неуплаты административного штрафа

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей
Фото: Kai Wenzel на Unsplash

Мировой судья признал Google LLC виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 16 017 368 387,36 рубля.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 22,8 млн рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

Новости партнеров

Читайте также