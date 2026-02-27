Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей
Компания признана виновной по статье неуплаты административного штрафа
Мировой судья признал Google LLC виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 16 017 368 387,36 рубля.
Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 22,8 млн рублей.
