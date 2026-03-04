Apple представила самый доступный MacBook в истории

MacBook Neo оценен от 599 долларов (около 47 тыс. рублей) и оснащен экраном 12,9 дюйма и 8 ГБ памяти

Apple Inc. представила ноутбук MacBook Neo — его компания называет самым доступным в своей истории.

Стоимость устройства начинается от 599 долларов (около 47 тыс. рублей).

Ноутбук оснащен процессором A18 Pro, дисплеем с диагональю 12,9 дюйма и 8 ГБ оперативной памяти.

Для сравнения, MacBook Air с процессором M5 будет доступен с диагональю экрана 13,6 или 15,3 дюйма и от 16 ГБ оперативной памяти.

По данным компании, MacBook Neo предназначен для повседневных задач и обучения. Более производительные модели рассчитаны на монтаж видео, работу с графикой и программирование.

Ранее Apple представила iPhone 17e с чипом A19.

Ариана Ранцева