Эксперт оценил шансы Чеховского рынка Казани стать новым центром притяжения

Как изменится старейшая торговая площадка, какие риски ждут инвесторов и почему чистый формат торговли устарел

Фото: Реальное время

Реконструкция Чеховского рынка в Казани начнется в 2026 году — обновленная торговая площадка с торговыми галереями и общественными пространствами может составить конкуренцию популярному Московскому рынку, считают в мэрии. Однако эксперты предупреждают о рисках проекта в условиях переизбытка коммерческой недвижимости. Подробности — в материале «Реального времени».

Чеховский рынок по сути станет «младшим братом» Московского

Чеховский рынок — одна из старейших торговых площадок Казани, открытая в 1965 году. За десятилетия рынок стал неотъемлемой частью городского пейзажа, но постепенно утратил былую привлекательность.

Реконструкция Чеховского рынка в Казани неоднократно откладывалась, несмотря на многочисленные попытки предыдущих собственников реализовать проект. Впервые идею масштабного обновления озвучили еще в 2015 году, когда прежний владелец начал работу с известными архитекторами.

Разиль Самигуллин / realnoevremya.ru

Перелом в вопросе наступил в марте 2024 года, когда новым владельцем стала ГК «Тектум» во главе с Ильдаром Вафиным, известным своими проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Компания заявила о готовности завершить реконструкцию и пообещала сдать обновленную торговую площадку к концу 2025 года.

Проект реконструкции, разработанный архитектором Олегом Маклаковым, был впервые представлен общественности в феврале 2024 года. Согласно ему, центральным элементом останется легендарный шатер, ставший визитной карточкой рынка. Именно его восстановление станет первым этапом работ. Далее последует строительство новых двухэтажных торговых рядов, расположенных полукругом вокруг центрального корпуса.

Здесь появятся магазины, кафе и мастерские. Между новыми корпусами образуется внутренний двор с торговыми галереями, где разместятся фермерские лавки, ремесленные мастерские и летние кафе. Общая площадь обновленного рынка превысит 10 тысяч квадратных метров.

После одобрения эскизного проекта начался снос старых торговых рядов, но дальше дело не продвинулось — территория оставалась закрытой и заброшенной на протяжении семи лет.

Мэрия видит в Чеховском рынке своеобразный аналог Московского, но не говорит об инвестициях

И вот в конце февраля 2026 года администрация Вахитовского и Приволжского районов объявила, что реконструкция рынка начнется в ближайшее время. Вся необходимая документация уже одобрена, и первые работы ожидаются уже весной. Со слов главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова, реконструкцию должны завершить к 2028 году.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, обновленный рынок сможет конкурировать даже с популярным Московским рынком. Последний, по данным властей города, только в предновогодние праздники посетили около 140 000 человек. По сути, после обновления Чеховский должен стать «младшим братом» Московского рынка, который продемонстрировал, как грамотно спланированные инвестиции способны превратить обычную торговую площадку в новую точку притяжения.

Рынок, расположенный недалеко от станции метро «Яшьлек», долгие годы оставался типичным базаром с традиционным ассортиментом и атмосферой. Все изменилось в 2022 году, когда московская компания Ginza Project вложила в его реновацию более 1 миллиарда рублей.

В пресс-службе Московского рынка на запрос «Реального времени» о появлении «коллеги по цеху» ответили лаконично: «Мы очень рады новостям о реконструкции Чеховского рынка. Будем вместе развивать рыночную культуру!»

Для успешной реализации необходимо создать такую концепцию, которая позволит арендаторам получать достаточный доход

По словам Камилла Гареева, исполнительного директора компании GAB-Invest, современный рынок уже не может существовать только как площадка для торговли. По его словам, в эпоху маркетплейсов и крупных торговых сетей чистая торговля уходит на второй план. Покупатели предпочитают места, где можно не только совершать покупки, но и проводить время.

Анализируя перспективы проекта, Гареев подчеркивает, что в центральной части города, где расположен рынок, достаточно магазинов с товарами повседневного спроса.

При этом, по словам Гареева, для успешной реализации необходимо создать такую концепцию, которая позволит арендаторам получать достаточный доход. При текущей ориентировочной стоимости квадратного метра в районе 300—400 тысяч рублей арендные ставки должны составлять не менее 4—4,5 тысячи рублей за квадратный метр с учетом НДС.

Эксперт также обращает внимание на то, что сейчас рынок аренды находится в состоянии избытка предложения. Это означает, что любые инвестиции в реконструкцию должны быть тщательно просчитаны с учетом текущей рыночной ситуации.

