V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений» начала работу

Приуроченная к 70-летнему юбилею академика Олега Синяшина, конференция собрала в Татарстане представителей всех известных научно-химических школ России

Фото: Артем Дергунов

На четыре дня Казань превратилась в российскую научную столицу, объединившую представителей ведущих школ изучения химии элементоорганических соединений. На площадке Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова стартовала V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений». Событие, собравшее весь цвет отраслевого научного сообщества страны и даже зарубежья, приурочено к 70-летию доктора химических наук, профессора, академика РАН, яркого представителя казанской химической школы — Олега Синяшина.

Научный марафон представляет собой десятки докладов, охватывающих как достижения фундаментальных исследований, так и прикладных решений по широкому срезу вопросов:

Новые реагенты и методы синтеза;

Супрамолекулярная и координационная химия;

Теоретические подходы к описанию внутримолекулярных процессов;

Перспективные материалы и катализаторы;

Физические методы исследования динамических процессов в растворах и кристаллах;

Элементоорганические соединения и живые системы;

Технологии тонкого органического синтеза;

Экологические вопросы химических производств.

На экологии химических процессов академик Синяшин в общении с журналистами сделал особый акцент:

— В свое время мы начали понимать, что есть определенные моменты в промышленных мегаполисах, которые нельзя игнорировать: необходимо активно прикладывать возможности науки, чтобы снизить экологическую нагрузку. Поэтому мы создали в 2020 году консорциум «Экология промышленных городов», в который вошло шесть научных и научно-образовательных организаций России. Направление деятельности консорциума сегодня связано не только с мониторингом окружающей среды, но и с ликвидацией причин и последствий загрязнения окружающей среды. И очень важное направление работы — получение полезных продуктов из тех отходов, что образуются в результате загрязнений. Задачи — масштабные. Мы ведем работу совместно с Минэкологии РТ, к нам активно присоединяются промышленные партнеры, такие как Группа ТАИФ, ПАО «Татнефть», СИБУР…

Старт конференции дали доктор химических наук, академик РАН Михаил Егоров, выступивший председателем программного комитета события, и — на правах хозяина площадки — доктор химических наук, профессор, руководитель Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Андрей Карасик.

— Мы рады видеть всех вас в Казани. Мы очень горды тем, что многие ученые, представители всех известных научно-химических школ в области химии органических соединений, приняли наше приглашение. И что еще особенно важно подчеркнуть: любая конференция требует не только активного участия научного сообщества, но и поддержки со стороны тех, кто ничуть не менее заинтересован в развитии науки, — производственного сектора. Главным спонсором нашей конференции выступила Группа компаний ТАИФ — мощнейший многопрофильный холдинг, занимающийся в том числе такими направлениями, как нефтепереработка и нефтехимия, один из значимых участников рынка ТЭК Татарстана и России. Генеральными спонсорами выступили Российская академия наук и группа IMC. «Золотые» спонсоры конференции — ПАО «Татнефть», ООО «Лабконцепт» и АО «Татхимпрепараты», — отметил Андрей Карасик.

Впереди несколько дней активной работы. В числе спикеров конференции представители одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов России — АО «ТАИФ-НК».

Арсений Фавстрицкий