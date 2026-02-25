Минниханову представили проект рентгенографии для неразрушающего контроля в нефтегазовой отрасли

Заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». На заседании представили проекты в сфере нефтехимии

Заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоялось в Доме правительства Татарстана под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. В мероприятии принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

На заседании были представлены проекты в сфере нефтехимии, нефтегазовой промышленности, энергетики и машиностроения.

Проректор КФУ Данис Нургалиев представил доклад о перспективах использования природного водорода. Он сообщил, что в России природный водород включен в перечень полезных ископаемых, а «Газпром» совместно с РАН и КФУ ведет исследования. Минниханов поручил продолжить работу по изучению водорода.

Главный научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН Олег Попель представил проект экологически чистых тепловых электростанций. Раис республики предложил презентовать проект на международном форуме «Энергопром» в Казани (1—3 апреля).

Генеральный директор ООО «Амбрелла Силикон» Евгений Бондаренко рассказал о производстве компонентов для жидких силиконовых резин. Компания запустила тестовое производство в «Химграде». Минниханов предложил разместить производство на площадке «КЗСК-Силикон».

Директор ООО «Литас Рентген» Игорь Савенков представил рентгеновский аппарат «БАТЫР» для неразрушающего контроля в нефтегазовой отрасли. Минниханов выразил готовность поддержать продвижение продукта.

Гендиректор ООО «Спэкулюм» Владимир Тезев рассказал о производстве автомобильных зеркал заднего вида. Предприятие работает с компаниями «Тонар», «Ростсельмаш», «Урал» и КАМАЗ. Минниханов рекомендовал проработать сотрудничество с «АвтоВАЗом».

Ранее «Реальное время» рассказывало, что КАМАЗ, СИБУР и «Татнефть» заключили соглашения на сумму около 750 млн рублей с московскими вузами на проведение прикладных разработок.

Дмитрий Зайцев