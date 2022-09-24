Минцифры против льгот только ИT-специалистов военного назначения

Минцифры России не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, говорится в сообщении ведомства.

— Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, — сказано в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех ИТ-специалистов.

— Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — сказал он.

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Максим Кокунин