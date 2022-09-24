Минцифры против льгот только ИT-специалистов военного назначения
Минцифры России не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, говорится в сообщении ведомства.
— Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, — сказано в ведомстве.
Сегодня глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех ИТ-специалистов.
— Программисты бывают разными — разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности, — сказал он.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым