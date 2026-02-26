Путин подписал указ о создании президентской комиссии по развитию ИИ
Сфера охвата включает отрасли экономики, социальную сферу и систему госуправления
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Документ, размещенный на официальном портале опубликования правовых актов, вступает в силу с даты подписания — 26 февраля 2026 года.
Цель создания комиссии — повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в области разработки, развития и внедрения технологий ИИ. Согласно указу, сфера охвата включает отрасли экономики, социальную сферу и систему госуправления.
Напомним, что в 2019 году в России была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Стратегия предусматривает рост компетенций, поддержку научных исследований, создание необходимой инфраструктуры и внедрение ИИ‑решений в ключевые отрасли: здравоохранение, образование, транспорт, промышленность и госуправление.
