Путин подписал указ о создании президентской комиссии по развитию ИИ

Сфера охвата включает отрасли экономики, социальную сферу и систему госуправления

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Документ, размещенный на официальном портале опубликования правовых актов, вступает в силу с даты подписания — 26 февраля 2026 года.

Цель создания комиссии — повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в области разработки, развития и внедрения технологий ИИ. Согласно указу, сфера охвата включает отрасли экономики, социальную сферу и систему госуправления.

Напомним, что в 2019 году в России была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Стратегия предусматривает рост компетенций, поддержку научных исследований, создание необходимой инфраструктуры и внедрение ИИ‑решений в ключевые отрасли: здравоохранение, образование, транспорт, промышленность и госуправление.



Рената Валеева