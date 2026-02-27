На фоне ракетной опасности татарстанцы жалуются на сбои «Т-Банка»
Также не работает Telegram и другие приложения финансовых организаций
В Татарстане наблюдаются массовые сбои в работе популярных интернет-сервисов на фоне ракетной опасности.
По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки поступило 409 обращений от пользователей о проблемах с доступом в интернет.
