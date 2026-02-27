Новости технологий

На фоне ракетной опасности татарстанцы жалуются на сбои «Т-Банка»

13:29, 27.02.2026

Также не работает Telegram и другие приложения финансовых организаций

На фоне ракетной опасности татарстанцы жалуются на сбои «Т-Банка»
Фото: скриншот c сайта Downdetector

В Татарстане наблюдаются массовые сбои в работе популярных интернет-сервисов на фоне ракетной опасности.

По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки поступило 409 обращений от пользователей о проблемах с доступом в интернет.

Ариана Ранцева

