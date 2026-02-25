Новости технологий

Суд в Москве оштрафовал Google на 22,8 млн рублей

12:49, 25.02.2026

Таганский суд признал компанию виновной по шести протоколам за неудаление информации, подлежащей ограничению по закону

Фото: Pawel Czerwinski на Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22 млн 800 тыс. рублей за распространение VPN-сервисов через платформу Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ — за неудаление информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России.

Решение вынесено по шести протоколам в отношении компании. Общая сумма штрафа по итогам рассмотрения составила 22,8 млн рублей.

Ранее Антон Горелкин подчеркнул, что блокировка Google в России вряд ли поможет добиться выплаты штрафа от компании в пользу российской стороны.

Ариана Ранцева

