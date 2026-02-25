Суд в Москве оштрафовал Google на 22,8 млн рублей
Таганский суд признал компанию виновной по шести протоколам за неудаление информации, подлежащей ограничению по закону
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22 млн 800 тыс. рублей за распространение VPN-сервисов через платформу Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ — за неудаление информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России.
Решение вынесено по шести протоколам в отношении компании. Общая сумма штрафа по итогам рассмотрения составила 22,8 млн рублей.
Ранее Антон Горелкин подчеркнул, что блокировка Google в России вряд ли поможет добиться выплаты штрафа от компании в пользу российской стороны.
