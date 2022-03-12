Новости технологий

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Минцифры заявило, что отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения

15:20, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минцифры заявило, что отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения российских операторов. Трафик перераспределят на другие узлы обмена, заявили в Минцифры России.

Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. В ведомстве подчеркнули, что ущерб от действий LINX не будет заметным для российских пользователей, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

На этой неделе в Минцифры России уже опровергали слухи о планах отключить страну от мирового интернета. Как пояснили в ведомстве, сайты РФ регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа. До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручал подготовить меры по защите Рунета.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также