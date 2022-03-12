Минцифры заявило, что отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения

Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на качество соединения российских операторов. Трафик перераспределят на другие узлы обмена, заявили в Минцифры России.

Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. В ведомстве подчеркнули, что ущерб от действий LINX не будет заметным для российских пользователей, пишет ТАСС.

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На этой неделе в Минцифры России уже опровергали слухи о планах отключить страну от мирового интернета. Как пояснили в ведомстве, сайты РФ регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа. До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручал подготовить меры по защите Рунета.

Татьяна Леухина