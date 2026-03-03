Удаления приложения ChatGPT взлетели на 295% после новостей о сотрудничестве с Министерством обороны США

Негативные отзывы увеличились на 775%, а число пятизвездочных оценок сократилось на 50%

После публикаций о сотрудничестве ChatGPT с Министерством обороны США число удалений приложения выросло на 295%. Об этом сообщает TechCrunch.

На фоне этих сообщений количество негативных отзывов о ChatGPT увеличилось на 775%, а число пятизвездочных оценок сократилось на 50%.

Одновременно вырос интерес к конкуренту — приложению Claude. По данным аналитики, 27 февраля загрузки сервиса увеличились на 37%, а 28 февраля — еще на 51%. 28 февраля Claude поднялся на 20 позиций и занял первое место в американском App Store.

Компания Anthropic ранее заявляла, что отказалась от аналогичной сделки с Пентагоном, сославшись на опасения по поводу возможного использования искусственного интеллекта для слежки.

Ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала мошеннические схемы в ChatGPT.

Ариана Ранцева