Биткойн превысил $70 тысяч впервые с 16 февраля

К 19:46 мск курс достиг $70,096 тысяч, однако к 20:11 мск снизился до $69,393 тысяч

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость биткойна в ходе торгов превысила $70 тыс. впервые с 16 февраля 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Binance.

По состоянию на 19:46 мск биткойн прибавлял 5,72% и торговался на уровне $70,096 тыс. К 20:11 мск рост замедлился до 4,67%, а цена снизилась до $69,393 тыс.

В это же время вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum (ETH) — подорожала на 4,06%, до $2 053,57.

Ранее агентство Reuters доказало, что Джеффри Эпштейн не был создателем биткойна.

Ариана Ранцева