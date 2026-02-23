Эксперты рассказали, как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам

Первая тактика — это SMS‑бомбинг, вторая — мелкие переводы через СБП с провокационными комментариями

Фото: Реальное время

Злоумышленники все чаще прибегают к мерам мести, если телефонный сценарий обмана срывается и человек отказывается называть коды из СМС‑сообщений. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

Эксперты отмечают, что пользователи стали быстрее распознавать типовые мошеннические схемы. Например, люди уже хорошо знакомы с легендами, когда злоумышленники представляются курьерами, мастерами по ремонту домофонов, сотрудниками поликлиник или представителями инвестиционных проектов. В случае жесткого отказа от сотрудничества часть мошенников не завершает атаку, а переключается на дешевые способы создать жертве проблемы.

Аналитики выделяют две наиболее распространенные тактики мести.

Реальное время / realnoevremya.ru

Первая — SMS‑бомбинг. При таком сценарии на номер жертвы начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Злоумышленники используют уязвимости — слабую защиту форм регистрации и обратной связи на сайтах некоторых компаний. Хотя эта тактика не несет серьезной прямой угрозы для пользователя, она наносит ощутимый репутационный ущерб бизнесу: пострадавший ассоциирует поток сообщений именно с брендами, от имени которых они приходят, а не с действиями мошенников.

Вторая тактика более опасна — это мелкие переводы через СБП с провокационными комментариями. Мошенники отправляют небольшие суммы с подписями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Такие операции могут спровоцировать автоматическую реакцию банковских систем мониторинга: счет пользователя рискует быть заблокирован, а владельцу придется тратить время на разбирательство с банком, чтобы восстановить доступ и доказать свою невиновность. Именно на это и рассчитывают злоумышленники.

Ранее МВД рассказало о появлении новой схемы мошенничества, нацеленной на мужчин. Схема начинается со звонка: неизвестный представляется сотрудником военкомата и утверждает, что мужчине необходимо обновить данные по воинскому учету.



Рената Валеева