Песков прокомментировал публикации о расследовании по Telegram

Он отметил, что знаком с сообщениями, указал на отсутствие сотрудничества администрации и заявил о большом объеме потенциально опасного контента

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (в контексте регулирования) заявлений не приводилось, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации российских СМИ о расследовании в отношении Павла Дурова, сообщает ТАСС.

Песков заявил журналистам, что в Telegram фиксируется большое количество потенциально опасного контента. По его словам, администрация мессенджера не выражает готовности к сотрудничеству с российскими властями.

Он отметил, что знаком с публикациями, которые были подготовлены «по материалам ФСБ», и подчеркнул, что соответствующие органы принимают меры, которые считают необходимыми, исходя из выявляемых нарушений и оценки контента.

Ранее «Реальное время» писало, что Клименко допустил признание Telegram экстремистским в России.

Ариана Ранцева