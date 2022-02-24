В работе сайтов Кремля, Кабмина, Совета Федерации и Госдумы произошли сбои

В России в работе сайтов Кремля, Кабмина, Совета Федерации и Госдумы наблюдаются перебои. Чаще всего при загрузке страницы на экране появлялась надпись «время ожидания ответа от сервера истекло». Иногда выдавалась ошибка 404.

Информацию о том, что сайт Кремля подвергся DDos-атаке, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все работает в нормальном режиме, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

В то же время, по данным источника агентства, на сайт президента РФ и Совфеда все же идут кибератаки, предположительно, связанные с деятельностью США в связи с ситуацией на Украине.

Сегодня с беспрецедентной нагрузкой столкнулся и Telegram. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Чаще всего наблюдались проблемы с подключением к серверу. Как сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, специалисты работают над сохранением высокой скорости отправки и получения сообщений.



Диана Жиленкова